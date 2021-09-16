Река Тура в Тюмени рекордно обмелела, такого не было больше 20 лет

Река Тура в Тюмени рекордно обмелела. Фото: Вадим Бегун

Река Тура в Тюмени рекордно обмелела. Сейчас уровень воды составляет -61 над уровнем поста.

По информации сайта allrivers.info, месячный минимум зафиксировали 14 сентября. В этот день река обмелела на рекордный за 21 год минимум – 62 сантиметра.

Только в 2011 году за тот же период специалисты фиксировали значительное понижение уровня воды – до -31 см. Максимальный уровень воды был в 2015 году, тогда он составлял 435 сантиметров. Средний показатель за 20 лет для сентября колеблется от 98 до 83 см, передает «МегаТюмень».