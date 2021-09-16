Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 сентября 2021 года: новый очаг COVID-19 – в школе

В Тюменской области новый очаг COVID-19 – в школе. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 220 и составило 58 360 человек, 18 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 176 человек выздоровели (за весь период – 51159), 27 детей заболели (из общего числа заболевших), 24 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 50066 человек остаются под медицинским наблюдением, 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 586190 человек, полный курс прошли 542996.

В Тюменской области на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся два очага коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в кунчурском психоневрологическом интернате и в лайтамакской средней общеобразовательной школе Тобольского района.

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 039 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 194 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 195 041 летальный исход, выздоровели 6 435 072 человека.