1 000 молодых сосен высадил Сбер в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес»

1000 молодых сосен высадил Сбер в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Фото - Сбер.

Тысячу молодых сосен высадили сотрудники Западно-Сибирского отделения Сбербанка в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес». На предложение департамента лесного комплекса Тюменской области отозвались порядка 50 работников банка. Участок земли для посадки Сбер разделил с компанией «СУЭНКО».

Высадка растений прошла в Винзилинском участковом лесничестве под Тюменью, недалеко от деревни Муллаши. По данным организаторов, на площади 16 га свыше полутора тысяч человек из 20 крупных тюменских предприятий и организаций посадили 70 тысяч сеянцев размером около 15 сантиметров. Их два года выращивали в голышмановском питомнике. Чтобы сосны достигли хотя бы высоты человеческого роста, должно пройти не менее 10 – 12 лет.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Название всероссийской экологической акции «Сохраним лес» говорит само за себя. Очень важно сохранять лесной фонд нашего региона, но и не менее важная задача – восстанавливать леса, которые пострадали от пожаров. Я очень рад, что, несмотря на промозглую погоду и моросящий дождь, сотрудники Сбера решили не отсиживаться дома в субботу и внесли свой вклад в восстановление наших лесов. Экологическая повестка – часть большой ESG-стратегии Сбера. Мы понимаем, что экологическое состояние планеты, пожалуй, одна из самых актуальных тем сегодня.

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