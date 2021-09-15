В Боровском охотники за металлом провели рейд по крышкам от люков. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В поселке Боровский Тюменской области за ночь кто-то украл пять крышек от колодезных люков. Об этом в местный водоканал сообщили местные жители.

– Открытый колодец может стать ловушкой для людей и животных, а на проезжей части – привести к ДТП. Сейчас вместо украденных установлены новые крышки. О фактах хищения сообщили в полицию. Уверен, что преступников найдут и привлекут к ответственности, – заявил начальник Боровского участка «Росводоканал Тюмень» Николай Самосевич.

В компании добавили, что уголовная ответственность не останавливает любителей легкой наживы. Так, с начала года с колодцев похищено 40 чугунных крышек и четыре люка. Возбуждено 14 уголовных дел. Семеро преступников уже привлечены к ответственности. В самом Боровском семь крышек украли зимой, еще восемь – летом.