В Ишиме мужчина украл из дачного домика музыкальный центр вместо урожая. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о краже её имущества. Женщина рассказала, что с её дачного участка пропал музыкальный центр.

Стражи порядка задержали подозреваемого, коим оказался 41-летний житель посёлка Голышманово. Мужчина свою вину признал и пояснил правоохранителям, что на дачных участках планировал похищать урожай. Заметив в доме потерпевшей музыкальный центр, злоумышленник решил украсть и его, чтобы продать, а деньги потратить на личные нужды.

– Подозреваемый ломом сорвал навесной замок, похитил музыкальный центр и сбыл его в посёлке Голышманово. Сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.