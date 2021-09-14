День застройщиков Тюмени: выбирай квартиру на выставке. Фото: Александр Гревцов.

Более 10 тысяч вариантов уютных квартир – от студий до квартир бизнес-класса – будут представлены на специализированной выставке День застройщиков Тюмени в субботу, 18 сентября. Осенняя выставка недвижимости состоится на площадке Галереи застройщиков на ул. Герцена, 60, с 10.00 до 18.00.

В этот день 15 крупнейших строительных компаний региона покажут 48 новых жилых комплексов и расскажут об их преимуществах. Специалисты ответят на все вопросы гостей и помогут подобрать нужный вариант для покупки квартиры. Представители банков-партнеров застройщиков дадут консультации по льготным ипотечным программам и подходящим условиям кредитования.

На выставке с 14.00 до 17.00 будет работать лекторий: эксперты вместе с посетителями обсудят важные юридические вопросы покупки жилья, актуальные условия льготной ипотеки, познакомятся с трендами и тонкостями обустройства нового жилья.

Застройщики-участники выставки недвижимости предложат будущим новоселам:

• максимальные скидки при покупке жилья;

• специальные условия и акции;

• приятные подарки.

Главная цель «Дня застройщиков Тюмени» – не только выгода от покупки квартиры, но и правильный выбор, который будущие покупатели делают, опираясь на максимально полную и достоверную информацию о застройщиках и рынке новостроек нашего города.

Познакомьтесь с надежными застройщиками Тюмени, выберите лучшую квартиру для себя и примите участие в розыгрыше сертификата на 100 000 рублей!*

Правила проведения розыгрыша можно найти на сайте деньзастройщиков.рф.

На День застройщиков Тюмени можно прийти всей семьей. Для детей организуют познавательную игровую программу, на площадке будет работать фотозона с профессиональным фотографом.

Напомним, что в выходные дни всеми парковками в центре города можно воспользоваться бесплатно.

День застройщиков Тюмени

Тюмень, ул. Герцена, 60.

18 сентября (суббота) с 10.00 до 18.00.

Застройщики-участники выставки: «Страна Девелопмент», «Брусника», ПСК «Дом Девелопмент», Группа компаний «ЭНКО», Компания «4D», Группа компаний «Меридиан», Группа компаний «ТИС», «Скандиа Девелопмент», «Создатели», «Родина Девелопмент», Специализированный застройщик «Завод ЖБИ-3», Компания «Центр Девелопмент», Группа компаний «СБК», «Партнер-Строй», Группа компаний «СтройМир».

Банк-участник выставки: Банк ВТБ (ПАО).

Регистрация и условия розыгрыша на сайте:

http://деньзастройщиков.рф/

*Сроки проведения стимулирующей акции: 18 сентября 2021 г. Информация об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на www.деньзастройщиков.рф.