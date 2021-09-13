В Тюмени мужчина переломал ребра знакомому у подъезда. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы. К ним за помощью обратился местный житель с переломом ребер.

Участковый уполномоченный полиции, прибыв на место происшествия, установил личность подозреваемого и задержал его. Им оказался безработный 35-летний тюменец. В отделе полиции мужчина сообщил, что около подъезда жилого дома у него произошел конфликт со знакомым из-за личной неприязни.

– Во время словесной перепалки злоумышленник нанес удары руками и ногами по телу потерпевшего, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В настоящее время фигурант находится под обязательством о явке.