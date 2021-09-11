Фуд-траки на тюменской набережной и в Гилевской роще не закроют до конца сентября

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Поклонники стрит-фуда в Тюмени будут радоваться уличным перекусам во время прогулок еще и в начале осени. Новые фуд-траки купольной формы, которые установлены на набережной Туры и в Гилёвской роще, не уберут до 30 сентября 2021 года.

– В данных фуд-траках на набережной и в Гилёвской роще создано четыре и два места соответственно. В качестве поддержки предприятий общественного питания в весенне-летний период были организованы две продовольственные ярмарки, – отметили специалисты департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Во время праздников в городе предприятия общепита за первое полугодие 2021 года получили 263 бесплатных места. А в 2020 году было выделено 493 места для 80 предпринимателей, сообщает ИА «Тюменская линия».