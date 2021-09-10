В тюменской школе № 48 назначили советника директора по воспитательной работе

Советник директора по воспитательной работе Елена Михайлова. Фото: ИА "Тюменская линия"

Искоренение буллинга и кибербуллинга в детских коллективах – это одна из множества задач, которая стоит перед советником директора по воспитательной работе. Эту новую должность в школах инициировала Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Тюменская область стала пилотным регионом, который тестирует проект с сентября 2021 года.

В тюменской школе № 48 советником директора по воспитательной работе стала Елена Михайлова. Ее педагогический стаж – 11 лет. Кроме того, Елена в марте 2021 года прошла обучение в «Артеке», где готовили сотрудников под новую школьную должность. Заместитель директора по воспитательной работе школы № 48 Евгений Кальченко считает, что новая должность – это большое подспорье для школы, ведь Елена Михайлова будет курировать молодежные движения внутри учреждения и тех объединений городского, регионального и федерального масштабов, где задействованы их ученики.

– Советник директора по воспитательной работе собирает вокруг себя всю инициативную молодежь и направляет их активность в правильное русло. Это здорово, очень хорошая инициатива. В школе человек должен не только знания получать, но и творчески развиваться, иметь возможность чувствовать себя успешным в том, что интересно конкретно ему, а не только в учебе, – считает Евгений Кальченко.