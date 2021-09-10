В Тюмени поймали разбойников, грабивших горожан среди бела дня. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени поймали разбойников, грабивших горожан среди бела дня. Два молодых человека, 20 и 25 лет, совершили 13 краж.

Так, вечером на автостоянке на улице Газовиков злоумышленники пытались ограбить женщину, которая усаживала в автомобиль собаку. Один из них подошел к горожанке и пытался сорвать с ее шеи золотую цепочку за двести тысяч рублей, ударив по лицу. Однако та стала кричать, парни убежали.

– На улице Мельникайте они отобрали у медика телефон, угрожая ему ножом. А на улице Республики подельники попросили позвонить у случайного прохожего и скрылись с гаджетом. Стоимость телефона 25-летний тюменец оценил в 27 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На этом воришки не остановились. В торговом центре на улице Пермякова один из подозреваемых похитил кошелёк с 23 тысячами рублей. А на улице Проезд Солнечный подельники, угрожая физической расправой, похитили сотовый телефон и серебряную цепочку у доставщика пиццы.