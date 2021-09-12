Тюменцы могут подарить излишки овощей малоимущим семьям. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут подарить излишки овощей малоимущим семьям через региональный социально-реабилитационный центр «Семья». Принять участие в акции можно до 24 сентября.

– Собранные от дарителей продукты специалисты передадут малоимущим семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также одиноко проживающим пожилым людям. Нужно предварительно позвонить по телефону +7-963-452-45-11, – сообщили в пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

В ведомстве также рассказали, что недавно (в конце августа) завершилась акция «Собери ребенка в школу», в которой приняли участие 15 организаций и многие жители области. 120 семей смогли собрать в школу своих учеников, в основном первоклассников.