О правилах финансовой безопасности рассказал тюменским школьникам руководитель Сбера

Правила финансовой безопасности рассказал тюменским школьникам руководитель Сбера. Фото - Сбер.

Сбер организовал урок финансовой грамотности для учеников 4 «Б» класса средней общеобразовательной школы № 5 в Тюмени. Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов провел лекцию на тему «Простые правила безопасности при пользовании банковских продуктов и услуг».

Начался урок с небольшого опроса, который показал, что порядка 80% детей уже имеют банковскую карту и умеют ей пользоваться. Далее спикер рассказал школьникам о различных способах оплаты картой и правилах безопасности при её использовании, объяснил какие схемы с картами, банкоматами и различными современными устройствами применяют мошенники с целью незаконного обогащения, разъяснил, как надо действовать, если в телефонном разговоре спрашивают информацию, указанную на карте. В ходе лекции ребята активно задавали вопросы, спрашивали совета о поведении с мошенниками и делились личными семейными историями.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Проведение уроков финансовой грамотности – очень важная традиция для Сбера. В современном динамичном и цифровом мире необходимо знать и тенденции, и, самое главное, риски. Очевидно, что с внедрением полезных digital-решений, в том числе электронных денег, риски возрастают, так как мошенники применяют новые изощрённые схемы. Поскольку самые незащищенные категории граждан – это старшее и младшее поколение, то особое внимание в рамках повышения уровня финансовой грамотности мы уделяем именно им. Дети уже сейчас являются активными пользователями банковских карт и электронных денег, это показал наш опрос в начале урока. Очень радует, что информация о финансовой безопасности не была большим открытием для школьников, они уже знают, что нельзя сообщать конфиденциальные данные, надо ответственно относиться как к самой карте, так и к информации, размещенной на ней. То, что во время урока мы обсуждали различные кейсы школьников, говорит о том, что их финансовая грамотность растет. Мы будем, как и прежде, продолжать обучать население финансовой грамотности.

Оксана Тельминова, учитель начальных классов:

– В современном мире дети обладают теми же информационными средствами, что и взрослые (телефон, компьютер), и даже пользуются электронными деньгами. Очень важно, чтобы в такой период активного мошенничества они знали, как защитить себя, ведь не каждый родитель может донести до ребенка необходимую информацию. Мы, конечно, в образовательной среде делаем попытки, чтобы просветить подрастающее поколение, но гораздо подробнее и качественнее может рассказать специалист, работающий в этой области. Возросшая активность детей во время финансового урока доказывает, что такие встречи необходимы, ребята активно задают волнующие их вопросы и получают ответы на доступном языке. Я, безусловно, за то, чтобы наше сотрудничество со Сбером было регулярным, потому что для школьников проведение подобных уроков очень необходимо.