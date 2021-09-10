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Общество10 сентября 2021 7:38

На пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября в Тюмени погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября в Тюмени погаснут светофоры.

На пересечении улиц Мельникайте и 50 лет Октября в Тюмени погаснут светофоры.

Фото: Ольга Крыльцова

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 сентября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Мира и Калинина, Мельникайте и 50 лет Октября, Волгоградской и Калинина, Мира и 9 января.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.