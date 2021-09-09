Учитель истории Алёна Шастина из Тюмени: «Основной инструмент воспитания школьников – живой диалог». Фото: из личного архива Алёны Шастиной.

Учитель истории тюменской школы № 40 Алёна Шастина отметила, что основной инструмент воспитания школьников – это живой диалог. По ее словам, роль учителя в воспитании детей является одной из основных.

– Дети учатся в школе 11 лет, идет формирование личности, нравственных ориентиров, духовных качеств и ценностей. Учитель просто незаменим: ребенок воспитывается через уроки и классные часы, – сказала классный руководитель 10-го класса.

Она считает, что обмен информацией и эмоциями – самый эффективный способ воспитания ребенка. Как классный руководитель, Шастина каждый год разрабатывает программу воспитательной работы, беря за основу ФГОС и федеральный закон об образовании.