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Общество6 сентября 2021 5:59

Погода на 6 сентября в Тюмени: небольшое похолодание, пасмурно

Переменная облачность
Сергей Швецов
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В Тюмени небольшое похолодание, пасмурно.

В Тюмени небольшое похолодание, пасмурно.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 сентября, погода в Тюмени порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 8 – 6 градусов, днем – плюс 16. Вечером столбики термометров покажут плюс 11 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в южный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

6 сентября почитается память святого Евтихия. Из прежних времен до нас дошло такое наблюдение, что обычно этот день тихий, безветреный. А если случится дождь, будет осень сухая, снег хорошо землю укроет, а весной ко времени сойдет.