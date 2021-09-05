Тюменские волонтеры-поисковики могут поучаствовать в открытых полевых сборах под Сургутом. Фото: Открытый регион - Югра

Центр военно-прикладных видов спорта «Сибирский легион» в поселке Барсово под Сургутом станет площадкой открытых полевых сборов волонтеров-поисковиков 11 и 12 сентября 2021 года. Представители Гуманитарного добровольческого корпуса приглашают тюменцев принять участие в мероприятии.

На сборах волонтеров-поисковиков научат оказывать первую помощь во время ЧС, помогут отточить навыки работы с информацией во время поиска пропавших людей с применением специального оборудования для ориентирования и связи. С помощью кинологов проведут учебный поиск пропавшего в лесу и пообщаются с представителями югорского следственного комитета, сообщает «Тюменская область сегодня».

Зарегистрироваться на VII межрегиональные полевые сборы для добровольцев можно на сайте гумкорпус.рф.