В День знаний для тюменцев провели открытый урок по скетчингу и миксовке треков

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тюмень

В День знаний мультицентр «Моя территория» организовал для тюменцев нестандартный школьный день с занятиями и переменами. Участников учили создавать рекламные тексты, снимать и оформлять сторис, рисовать скетчи и миксовать треки.

На уроке по скетчингу графический дизайнер мультицентра «Моя территория» Артур Шайхитдинов показывал, как быстро создать набросок заданной композиции. Перед началом занятия участники получили листы с напечатанными буквами, пространство вокруг и внутри которых требовалось заполнить. После пяти минут рисования они передавали свои рисунки по кругу.

Для вдохновения в центре комнаты установили композицию с предметами разных цветов и материалов. А в середине мастер-класса участники поменялись местами, чтобы изменить угол обзора на композицию.

Далее Анастасия Файзуллина, сторисмейкер в строительной компании «Меридиан», рассказала о визуальных трендах сторис и поиске заказчиков. А на уроке копирайтинга главный редактор «Мой портал» Вадим Гизатулин поведал, как писать заголовки к материалам.

На занятии по диджеингу Василий Редько, диджей «Дома печати», и Константин Гордеев, арт-директор «Дома печати», показывали, как сводить музыкальные треки и как взаимодействовать с залом на выступлениях.