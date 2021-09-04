Новый Telegram-бот поможет ишимцам лучше узнать родной город Фото: Ольга Крыльцова

В скором времени у жителей Ишима появится возможность узнать свой город заново. А поможет им в этом виртуальный гид «Мартин, проводи» в Telegram. Он расскажет о городе и покажет его укромные уголки. Кстати, начнет работать Telegram-бот с 10 сентября, а запустит его мультицентр «Моя территория».

Сейчас к запуску готовится маршрут «Байки около МТ». Он покажет истории, жизни и судьбы людей, живших около мультицентра «Моя территория» в Ишиме. За 40 минут можно посетить 14 локаций, узнать детали обыденной жизни ишимцев из XIX – XX веков и послушать байки.

– Мартин – это проводник между историей города, его жителями и теми, кто хочет больше узнать об Ишиме. Он будет полезен как туристам, так и горожанам, которые желают глубже познакомиться с историей своей малой родины, – рассказала менеджер проекта «Линии города» Татьяна Зубрилина.

Ссылка на бот появится в социальных сетях мультицентра «Моя территория» в Ишиме.

Добавим, что онлайн-гид «Мартин, проводи» впервые был разработан тюменским мультицентром «Контора пароходства» в 2020 году. На данный момент в него входит шесть маршрутов по Тюмени.