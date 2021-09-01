Хюгге становится ближе с ипотечным кредитом на строительство жилого дома по ставке от 9,2% от Сбера

Фото: Сбербанк

На «Самой практичной конференции о стиле барнхаус» эксперты Сбера рассказали о финансовых инструментах, полезных тем, кто планирует строительство собственного дома. Также на площадке мероприятия архитекторы, дизайнеры, строители обсудили, как в Тюмени жить со скандинавским комфортом.

Инициировали работу дискуссионной платформы организаторы проекта «Дачи Хюгге», в рамках которого реализуются земельные участки с единой архитектурной концепцией строительства барнхаус и философией домашнего уюта хюгге.

Регина Рафикова, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка, рассказала участникам конференции об ипотечном кредите на строительство жилого дома по ставке 11,2%. Максимальная сумма кредита составляет 60 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 30 лет, первоначальный взнос – 25%. Страхование жизни обеспечивает финансовую защиту обязательств клиента перед банком и помогает снизить ставку по кредиту на 1%. Еще на процент до 9,2% ставка снижается после регистрации права собственности на недвижимость.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы стремимся сделать наши ипотечные сервисы максимально доступными, простыми и понятными. Чтобы оформление заявки на кредит для покупки недвижимости стало еще проще, ДомКлик запустил видеоконсультации для граждан со специалистами по ипотечному кредитованию. Теперь клиенты Сбербанка могут связаться со специалистом онлайн и видеть его во время разговора. Видеоконсультации дают ощущение присутствия нашего специалиста при подаче заявки и позволят общаться с глазу на глаз, но без визита в банк. В результате ещё больше наших клиентов смогут сэкономить время и оформить ипотеку онлайн, не боясь допустить ошибку, которая может привести к отказу в ипотеке.

Подать заявку на ипотеку и получить видеоконсультацию можно онлайн на сайте ДомКлик.

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