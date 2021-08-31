Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 августа 2021 года увеличилось на 244 человека

За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 августа 2021 года. Прирост заболевших за последние сутки оставил 244 человека. Всего с начала пандемии в регионе заболело 54 906 человек. 143 человека выздоровели, 28 детей заболели. Об этом сообщил областной оперштаб.

На ИВЛ находится 22 пациента, 68 905 человек остаются под медицинским наблюдением, 165 человек – на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 564 558 тюменцев, полный курс прошли 506 803.

За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека.