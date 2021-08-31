Тюменские медики не довольны отменой развозки персонала

Медики ОКБ №1 пожаловались на отмену развозки Фото: Мария Толстихина

Медики ОКБ № 1 пожаловались на отмену развозки, это решение может серьёзно повлиять на их траты. Информация появилась в телеграмм-канале «Тюменская Умоора».

Развозку сотрудников ОКБ № 1 производят 5 автобусов. Они привозят сотрудников даже из Тюменского района, проезд откуда обходится сотруднику примерно в 300 рублей, а в неделю набегает до 7 тысяч рублей.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что решений о полном прекращении перевозок не принималось. На данный момент по техническим причинам временно приостановлены 2 городских маршрута. Они должны заработать с 1 сентября.