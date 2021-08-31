В Тюмени бывшему главе полиции, судимому за взятки, смягчили наказание

Вместо 3,6 млн рублей Юрий Алтынов заплатит штраф в размере 2,6 млн рублей Фото: Архив "КП"

Бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову и экс-главе паспортно-визового сервиса Валерию Калалбу, признанным виновными по делу о взятках, сегодня, 31 августа, снизили суммы штрафов. Об этом сообщил Тюменский районный суд.

– Защита Алтынова просила оправдать. Защита Калалба приговор не обжаловала. Обвинение просило ужесточить наказание. Обоим суд смягчил наказание. Алтынову – с 3,6 миллиона рублей до 2,6 миллиона рублей, Калалбу – с 2,2 миллиона рублей до 1,3 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Напомним, что бывший начальник тюменских полицейских обвинялся в получении трех взяток: iPhone, сумки Montblanc и часов TAG Heuer. Изначально гособвинение предлагало посадить Алтынова на девять лет, оштрафовать почти на 4,2 миллиона рублей и лишить звания генерал-майора полиции.