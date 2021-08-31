Итоги благотворительной акции «Портфель первокласснику!» не могут не радовать!

Завершающим моментом праздника стало вручение портфелей Фото: Мария Толстихина

В Тюмени региональное отделение Детского фонда совместно с региональным социально-реабилитационным центром «Семья» организовало праздник для детей, которые в первый раз сядут за парты. В это солнечное утро жара, казалось, не была такой изнуряющей, легкая тень от деревьев и теплый ветерок создавали праздничную обстановку. Для виновников торжества было подготовлено много сюрпризов: звучала веселая музыка, можно было принять участие в играх, ответить на вопросы викторины. Виновникам торжества вручались воздушные шары, а ещё можно было посетить замечательную выставку работ победителей областного конкурса «Этот космос, такой далекий и близкий», посвященную 60-летию полета человека в космос…Почетной гостьей праздника стала Зебра, рассказывающая о необходимости соблюдения правил дорожного движения. (С ней после завершения праздника можно было сделать общий снимок, чем с радостью воспользовались дети).

Завершающим моментом праздника для тюменских первоклассников из многодетных малоимущих семей стало вручение портфелей, наполненных необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями. Этих «необходимых принадлежностей» было так много, что некоторые из будущих школяров с трудом поднимали врученный благотворителями портфель.

У многих детей нетерпение заглянуть в портфель было так велико, что они начинали знакомиться с его содержимым сразу после вручения прямо на сцене, кто-то по-хозяйски надевал ранец на плечи, кто-то гладил, обнимал новый, ставший его собственностью портфель…

Приподнятое настроение, радость, слова благодарности организаторам и благотворителям ещё раз показали нужность, своевременность и востребованность этого вида помощи.

За 14 лет акция «Портфель первокласснику» стала популярной в области, у отделения появились предприятия, организации, жители областного центра, которые на постоянной основе принимают участие в добром деле, направленном на поддержку детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличивается число будущих первоклассников, которым вручаются портфели.

В 2021 году участие в акции ООО РН-«Уватнефтегаз», ПАО «ФОРТУМ», сотрудников Западно-Сибирского отделения Сбербанка, Тюменского молодежного нефтяного научного центра, ПАО «Фортум», выпускников МАОУ СОШ № 40 Шукумова Рахана, Петровских Евгения позволило Тюменскому региональному отделению Детского фонда в преддверии 1 сентября поддержать 770 семей, которые испытывали затруднения в подготовке детей к школе, и вручить их первоклассникам портфели с канцелярскими принадлежностями.