Молодежные сберкарты в этом году оформили уже 37 тысяч тюменцев

Получить молодёжные карты Сбербанка могут граждане России в возрасте от 14 до 21 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

СберБанк с начала года выдал 65 тысяч молодежных сберкарт жителям Тюменской области. Всего такими картами в регионе сейчас пользуются более 158 тысяч человек.

Получить молодёжные карты Сбербанка могут граждане России в возрасте от 14 до 21 года. Из документов понадобится только паспорт. Оформить карту можно дистанционно, оставив заявку на сайте банка.

Молодежная карта бесплатна в обслуживании, если тратить по ней от пяти тысяч рублей в месяц, а при меньших тратах стоимость обслуживания составляет всего 40 рублей (для взрослых – 150 рублей). К тому же в самых актуальных для этого возраста категориях начисляются повышенные бонусы «СберСпасибо». При подключении подписки «СберПрайм+» обслуживание будет бесплатным.

Есть специальное предложение для тех, кто оформляет сберкарту в первый раз. Они получают бесплатное обслуживание с момента получения сберкарты и до конца следующего месяца и возврат 5% бонусами за покупки в кафе и ресторанах при регистрации в программе «СберСпасибо».

Также молодёжная карта обладает обычными плюсами других дебетовых карт Сбербанка: участие в бонусной программе, мобильный банк, бесконтактная оплата. Кроме того, имеет низкие тарифы, рассчитанные специально на молодёжную аудиторию.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Карта разработана с учетом потребностей молодежи: с ней легко переводить деньги, оплачивать мобильную связь и интернет. Кроме того, вносить средства на карту могут родственники пользователя. Карта выполнена в специальном лаконичном дизайне, который понравится молодым людям. Управлять ею можно через приложение «Сбербанк Онлайн».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.