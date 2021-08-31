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Происшествия31 августа 2021 11:22

В Тюмени вынесли приговор убийце, расстрелявшему директора автозаправки

Мария Толстихина
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Оба виновных будут отбывать наказание в колонии строгого режима

Оба виновных будут отбывать наказание в колонии строгого режима

Фото: Архив "КП"

В Тюмени огласили приговор по делу об убийстве тюменского предпринимателя и владельца АЗС Сергея Княжева. Сергея Хомича, заказчика убийства, приговорили к 10 годам лишения свободы, а самого исполнителя – к 16,5 года. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского облсуда.

Оба осужденных будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал взыскать с преступников моральный ущерб в размере 3 млн рублей с обоих фигурантов. Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

Напомним, 8 октября 2015 года индивидуального предпринимателя Сергея Княжева буквально расстреляли в Тюмени. Преступник произвел не менее девяти выстрелов. Известно, что злоумышленник находился на заднем дворе АЗС «Валерия К» на улице Северной. Бизнесмен умер в машине скорой помощи. Раньше он работал в уголовном розыске.