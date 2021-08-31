Александр Моор оценил новую школу с оригинальным дизайнерским оформлением в Увате

Школа, рассчитанная на 360 мест Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил новую школу в Увате, она откроется 1 сентября. Об этом сообщил областной оперштаб.

Глава региона осмотрел кабинеты химии, математики, информатики, технологии, робототехники и начальных классов, библиотеку, актовый и спортивный залы, уличную игровую площадку и спортивный комплекс.

– Школа, рассчитанная на 360 мест, построена по типовому проекту, который уже четыре раза использовался в регионе. Это экономически эффективно, такой подход себя оправдывает, – отметил Александр Моор.

По словам главы администрации Уватского района Сергея Путмина, оригинальное дизайнерское оформление школы – плод совместного творчества родителей, педагогов и учеников.

– Появление новой школы даст новые перспективы для развития правобережной части Увата, – заявил Сергей Путмин.