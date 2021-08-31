В Тюменской области будут искусственно разводить нельму

Александр Моор осмотрел инвестиционную площадку по выращиванию сиговых и осетровых рыб Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В ходе рабочей поездки в Уватский район глава региона Александр Моор осмотрел инвестиционную площадку по выращиванию сиговых и осетровых рыб. Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области.

– Начиная с 2019 года мы выпустили в реки более 80 тысяч мальков стерляди, около полутора миллионов мальков муксуна и более 270 тысяч – сибирского осетра, – доложил главе региона руководитель предприятия по воспроизводству ценных видов в Уватском районе Тюменской области Леонид Брюшко.

Инвестиционный проект по созданию в Увате рыбоводного предприятия реализуется с 2016 года. За это время построены инкубационный цех с установкой для сиговых и осетровых видов рыб и другие производственные помещения. Общий объем инвестиций уже составил 60 млн рублей, создано 10 постоянных и 15 сезонных рабочих мест.

Завершение инвестпроекта запланировано на 2023 год – на предприятии намерены заняться искусственным воспроизводством нельмы.