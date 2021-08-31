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Здоровье31 августа 2021 9:35

В Тюмени закрыли на карантин 25 детсадовских групп

Мария Толстихина
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У 15 малышей обнаружен вирус

У 15 малышей обнаружен вирус

Фото: Архив "КП"

Из-за коронавируса в Тюменской области на карантин закрыли 25 групп в детских садах. У 15 малышей обнаружен вирус, контактных насчитывается 466. Об этом сообщил региональный оперштаб.

– В частности, 16 групп закрыто в детских садах Тюмени, четыре – в Тобольске, одна – в Тюменском районе. По две группы в дошкольных учреждениях на карантине в Нижнетавдинском и Казанском районах, – указано в сообщении оперштаба.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях проводятся регулярные противоковидные обработки, утренние фильтры, обязательны проветривания помещений и прогулки на свежем воздухе.