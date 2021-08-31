Врач-офтальмолог частной клиники собрал 1 миллион рублей с пенсионеров за липовые операции

Врач-офтальмолог собрал 1 миллион рублей с пенсионеров за липовые операции Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере инкриминируют 38-летнему врачу-офтальмологу из Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, с января по сентябрь 2020 года он работал в одной из городских частных клиник и вводил в заблуждение пациентов, принимая от них оплату за не оказанные услуги.

Потерпевшими признали 16 человек, включая десятерых пенсионеров. Двое из них – жители Свердловской области. Врач диагностировал у пациентов разные заболевания и брал за «лечение» от 25 тысяч рублей и выше. Одного мужчину удалось развести аж на 200 тысяч рублей, а общий ущерб от действий мошенника составил почти 1 миллион рублей.

Свою вину офтальмолог полностью признал и вернул потерпевшим почти всю сумму. Следствие собрало доказательства о причастности врача к преступлению, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что хирург заставлял пациентов платить за бесплатные операции. Теперь медика ждет суд.