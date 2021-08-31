В микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени появились остановки «Парк Древо жизни» и «Улица Звёздная» Фото: Татьяна Коркина

В микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени новым автобусным остановкам присвоили названия в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города. Итак, как же назвали новые остановки?

– «Улица Павла Шарова» (ул. Павла Шарова, 44, при движении в сторону ул. А. Митинского);

– «Парк Древо Жизни», (в районе домов № 12а и № 16а на улице Павла Шарова);

– «Улица Звёздная» (ул. Павла Шарова, в районе ул. Звёздной, 17);

– «Улица Александра Митинского» (ул. Александра Митинского, 3, при движении в сторону ул. Павла Шарова).

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в городе в районе улицы Магистральной появилась «клубничная» остановка.