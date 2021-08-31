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Происшествия31 августа 2021 6:29

Директор тюменской фирмы задолжал сотрудникам зарплату на сумму 45 миллионов рублей

Сумму он возместил, но от судебного штрафа мужчине не отвертеться
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Директор тюменской фирмы задолжал сотрудникам зарплату на сумму 45 миллионов рублей

Директор тюменской фирмы задолжал сотрудникам зарплату на сумму 45 миллионов рублей

Фото: Татьяна Коркина

Судебный штраф получит директор ООО «Р-Перспектива», который подозревался в полной невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, уголовное дело против руководителя фирмы находилось в производстве следственного отдела по Калининскому административному округу Тюмени.

Установлено, что с ноября 2020 года по август 2021 года директор задолжал своим работникам зарплату на общую сумму около 45 миллионов рублей. Свою вину мужчина признал и полностью погасил образовавшуюся перед людьми задолженность.

Учитывая то, что основания для возбуждения уголовного дела все-таки имелись, следователь СКР вынес постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено мировому судье для принятия решения о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемому судебного штрафа.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что компания задолжала 110 работникам более 19 миллионов рублей. Деньги им удалось получить благодаря судебным приставам.