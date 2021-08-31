Погода в Тюмени 31 августа 2021-го: в последний день лета воздух прогреется до плюс 15 градусов

Погода в Тюмени 31 августа 2021: в последний день лета воздух прогреется до +15 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 31 августа, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами туман. Ветер северо-западный 1 – 6 м/с, температура плюс 2 – 7 градусов, местами заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днём местами пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом на северный 5 – 10 м/с, температура воздуха плюс 11 – 16 градусов.

Погода в Тюмени 31 августа в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 31 августа (18 августа по старому стилю) – День святых Флора и Лавра, раннехристианских братьев-мучеников. В этот день крестьяне не привлекали лошадей к работе, поэтому день известен как Лошадиный. Животных мыли, заплетали им гривы, чистили и окропляли святой водой.

Лошадиный день считался последним для полевых работ. Окончание работ отмечали праздничными гуляньями.