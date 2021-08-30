Нефтяники подарили школьникам канцелярию к школе

Сотрудники центра совместно с волонтерами-нефтяниками подготовили для детей яркий праздник – игры, конкурсы, ребусы и другие развлекательные и познавательные мероприятия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Губкинском. Работники «РН-Пурнефтегаза» провели для детей из центра социального обслуживания населения «Елена» в городе Губкинском праздник, посвященный Дню знаний. Сотрудники центра совместно с волонтерами-нефтяниками подготовили для детей яркий праздник – игры, конкурсы, ребусы и другие развлекательные и познавательные мероприятия. В конце праздника 90 воспитанников центра получили от «РН-Пурнефтегаза» полезные подарки к учебному году. Десять из них – это первоклашки, им пурнефтегазовцы вручили портфели с канцелярскими принадлежностями, остальные ребята получили школьные наборы, содержащие всё самое необходимое для учебы: карандаши, краски, тетрадки, ручки, наборы цветной бумаги и картона, ножницы и так далее, всего 34 предмета.

В течение всего года волонтеры общества организовывают для воспитанников центра праздничные и тематические мероприятия, оказывают помощь в закупке специализированного и игрового оборудования, проводят мастер-классы и творческие занятия.