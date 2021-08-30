Тюменец выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Антон впервые принял участие в Паралимпийских играх Фото: Александр Моор/instagram Фото: Соцсети

Легкоатлет из Тюмени Антон Прохоров одержал победу в беге на 100 метров на Паралимпийских играх в Токио. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Instagram-аккаунте.

Он преодолел дистанцию за 12,04 секунды, установив новый мировой рекорд в категории Т42 – спортсмены с одиночной ампутацией выше колена или с аналогичной инвалидностью.

– У Тюменской области есть золотая медаль Паралимпиады! Наш земляк Антон Прохоров завоевал высшую награду на играх в Токио! Спортсмен пробежал дистанцию 100 метров за 12,04 секунды, опередив параатлетов из Бразилии и Германии, – прокомментировал глава региона.

Антон впервые принял участие в Паралимпийских играх. Спортсмен преодолел дистанцию за 12,04 секунды, установив новый мировой рекорд в категории Т42 – спортсмены с одиночной ампутацией выше колена или с аналогичной инвалидностью. Второе место занял бразилец Винисиус Гонсалвес Родригес (12,05), третье – немец Леон Шефер (12,22).

– Еще до того как поехать в Японию, Антон признался журналистам, что главный его соперник на играх – это его внутреннее «я». Он победил себя! Огромное спасибо, Антон! Ждем тебя дома, – заключил Александр Моор.