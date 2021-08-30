Снова в школу: в МегаФоне рассказали, как тюменские родители готовятся к учебному году

По данным ВЦИОМ россияне в среднем тратят на подготовку ребенка к учебному году порядка 27 тыс. рублей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратят на подготовку ребенка к учебному году порядка 27 тыс. рублей. В список обязательных приобретений входит покупка гаджетов: для младших школьников – смарт-часы, для старших учеников и студентов – смартфоны с большим объемом памяти. Отметим, что каждый четвертый такой гаджет приобретается в кредит. При этом покупать модемы и роутеры стали значительно меньше, что телеком-аналитики объясняют переходом от «удаленки» к офлайн-посещению образовательных учреждений.

Спокойствие, только спокойствие

Самым покупаемым девайсом к 1 сентября стали умные-часы с обязательной SOS-кнопкой. Они помогут определять местоположение школьника на карте с точностью до нескольких метров, совершать видеозвонки, слышать обстановку вокруг с функцией аудиомониторинга, тем самым повысив безопасность ребенка и обеспечив спокойствие родителя. Спрос на этот девайс вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост эксперты связывают с открытием розничной торговли, которая в прошлом году из-за пандемии была с ограничениями. Чего не скажешь про модемы и роутеры, интерес к их покупке снизился на 20%. Отличительный тренд этого года – приобретение тюменцами кнопочных телефонов. По сравнению с весенним периодом рост продаж увеличился в 2,5 раза.

Покупка смартфона – задача для папы

Чаще всего при покупке смартфона для будущего школьника взрослые руководствуются принципом «цена/качество» и выбирают смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. Обращают внимание на возможность установки нескольких сим карт, наличие двух-трех камер, большой объем памяти, громкий динамик. Выбор гаджета своему ребенку обычно осуществляет глава семьи, что подтверждает аналитика продаж в интернет-магазине МегаФона.

Топ-3 популярных смартфонов стоимостью до 10 000 тыс. рублей

1. Xiaomi Redmi 9C 64GB Midnight Grey

2. Samsung Galaxy A01 Core Черный

3. Samsung Galaxy A02 Черный

Телеком-эксперты зафиксировали, что в текущем году на 14% увеличились покупки мобильного оборудования в кредит по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выбор онлайн-школы – решение мамы

Современное образование включает в себя не только посещение школы, но и дополнительные занятия дома. Как показал обезличенный анализ с использованием инструментов BigData, чаще всего выбор онлайн-образовательного заведения осуществляют хранительницы семейного очага.

Вот чему они отдают предпочтение:

1. Учи.ру (www.uchi.ru)

2. Якласс (www.yaklass.ru)

3. Фоксфорд (www.foxford.ru/)

Вспомнить всё и быть в тренде

Чтобы ответить на 1000 и 1 вопрос своего школьника, родители предпочитают поисковикам и «Википедии» следующие образовательные ресурсы:

1. Скилбокс (www.skillbox.ru)

2. Курсера (www.coursera.org)

3. Нетология (www.netology.ru)