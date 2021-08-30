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Происшествия30 августа 2021 12:56

Тюменка получила серьезные ожоги, когда делала закатки на зиму

Мария Толстихина
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Женщина получила ожоги I–II степени на 10% тела

Женщина получила ожоги I–II степени на 10% тела

Фото: Архив "КП"

Тюменка обварилась кипятком во время консервации продуктов на зиму. Трагедия случилась в это воскресенье, 29 августа. Муж 41-летней тюменки вызвал скорую помощь. Об этом рассказали в пресс-службе станции скорой медицинской помощи.

Одна из банок предательски лопнула, и кипяток попал прямо на ноги, кожа покраснела, появились пузыри. Медики, приехав на место, констатировали у пациентки термические ожоги I–II степени на 10% тела. Специалисты обезболили и наложили на раны противоожоговые салфетки и асептические повязки. После чего направили пострадавшую в областную клиническую больницу № 1.