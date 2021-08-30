Сбер снизил ставки по нецелевым кредитам под залог недвижимости

Тюменской области с начала года выдан 31 займ под залог недвижимости на общую сумму 60,3 млн руб Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сбербанк снизил ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и в два раза увеличил максимальную сумму кредита. В Тюменской области с начала года выдан 31 займ под залог недвижимости на общую сумму 60,3 млн руб.

С августа условия по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» стали еще лояльнее. Для зарплатных клиентов Сбера есть возможность получить наличные под залог недвижимости на любые цели по ставке от 9,2%. Для остальных клиентов ставка составит от 9,7%. Минимальная сумма кредита – 500 тысяч рублей. Максимальная сумма выросла в два раза – до 20 млн рублей. В залог можно предоставить любую недвижимость: земельные участки, дома, квартиры, гаражи, таунхаусы.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Мы всегда стараемся помочь нашим клиентам и сделать условия по кредитованию максимально комфортными. Например, страхование жизни и здоровья в нашей дочерней компании «Сбербанк страхование жизни» или других компаниях, аккредитованных Сбербанком, позволяет снизить ставку по кредиту на 1%. Помимо экономии на ставке, полис выполняет свою непосредственную задачу: страховая компания выплатит банку остаток задолженности по вашему ипотечному кредиту при наступлении страхового случая.

Подробности об условиях кредитования – на сайте Сбербанка. Оформить кредит можно на DomClick.ru.