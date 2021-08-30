В Тюмени ликвидирован лесной пожар площадью 20 га

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент – 7 Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области сегодня, 30 августа, ликвидирован 1 лесной пожар на площади 20 га. За последние сутки зафиксировано 3 лесных пожара на площади 6,3 га и 2 ландшафтных пожара на площади 15 га. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 7. Количество действующих ландшафтных пожаров – 2. Общая площадь пожаров, как и пройденная огнем, не означает гибель деревьев.