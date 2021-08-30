Тюменцы еще застанут теплые деньки в сентябре

Повышение температуры планируется с четверга Фото: Мария Толстихина

Лето подходит к концу, совсем скоро наступят холода и летнее тепло останется лишь в воспоминаниях. Последние кусочки теплой погоды удастся урвать в сентябре, в конце этой недели. А до этого времени, по прогнозам метеорологов, будет прохладно, облачно, но без осадков.

Повышение температуры планируется с четверга: 2 сентября столбик термометра покажет +19 градусов. Ожидается малооблачная погода без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду. В пятницу же в город вернется летнее тепло. После обеда температура воздуха достигнет +27 градусов. В течение дня будет переменная облачность. Скорость южного ветра – 6 метров в секунду.

Начнет холодать к воскресенью, 5 сентября. После ночного дождя, ожидается солнечная погода с температурой воздуха +21 градус и юго-западным ветром 6 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба с дальнейшим повышением.