В Тюмени стартовали съемки фильма «Ёлки» в аэропорту Рощино

Съёмочная группа будет работать в регионе в течение пяти дней Фото: Мария Толстихина

В Тюмени снимают художественный фильм «Ёлки», популярный киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова. Съемки восьмой части стартовали в Тюмени 27 августа. До 31 августа главные герои побывают в аэропорту Рощино.

Актеры пребывают на горячих источниках и других в туристических локациях региона. Сюжет и ключевые персонажи фильма пока не разглашаются, но все истории будут основаны на реальных событиях.

Производством тюменской новеллы занимается продюсерский центр «База». Сценарий новеллы написали тюменские авторы Алексей Южаков и Михаил Артемьев. Продюсеры тюменской новеллы – Анна Румянцева и Андрей Зубов.

Съёмочная группа будет работать в регионе в течение пяти дней. Съемки пройдут также в Перми, Уфе, Саранске и других российских городах.

Продюсером фильма «Ёлки» в 2021 году стал Антон Богданов. Режиссёр и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов осуществляет общее художественное руководство проектом.