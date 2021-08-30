Площадь тюменского полигона - 2,32 га Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области открыли карбоновый полигон, созданный на базе биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций. В регионе его открыли помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Площадь тюменского полигона – 2,32 га, установленное на нем оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га.

Это первый полигон из семи, которые будут созданы в России по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Проект по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента Владимира Путина.