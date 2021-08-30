В Тюмени начался снос исторического здания рядом с университетом

Здание находится по адресу Семакова, 10 Фото: 2gis.ru

В Тюмени начали сносить здание, возраст которого 169 лет. Оно находится по адресу улица Семакова, 10 и имеет богатую историю. Однако власти не признали историческую ценность здания, потому было дано разрешение на его снос. Его разбирают вместе с главным корпусом ТюмГУ на улице Республики, 9, на месте которого возведут новое учебное здание.

Несмотря на солидный возраст и богатую историю, строение никогда не имело статуса объекта культурного наследия и не входило в реестр таких объектов. Жители Тюмени пытались предотвратить снос, собирали подписи и даже провели фотосессию в защиту здания бывшего уездного училища, которое планируют снести. Однако все попытки оказались тщетны. Строительство нового корпуса ТюмГУ оценивается в 4,2 миллиарда рублей.