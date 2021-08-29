Жители села Шевырино теперь могут наслаждаться чистой питьевой водой

Новый объект, производительностью 65 куб. м в сутки разместился на водопроводной скважине Фото: Архив "КП"

Жителям села Шевырино Абатского муниципального района стала доступна чистая питьевая вода. В рамках нацпроекта «Экология» здесь установлена и пущена в эксплуатацию станция водоочистки.

Новый объект, производительностью 65 куб. м в сутки разместился на водопроводной скважине и позволит обеспечить качественной питьевой водой 615 жителей, проживающих на территории села.

- Необходимость строительства станции была вызвана высоким содержанием примесей в воде из подземных скважин и как следствие - отложениями в водопроводных сетях, - рассказал первый заместитель главы Абатского района Алексей Склюев. - После запуска станции качество воды полностью соответствует санитарным нормам, это уже проверено. Её можно пить прямо из-под крана, - заключили в администрации.