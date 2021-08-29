Как тюменцам купить билет на почте?

Такая услуга действует и доступна
Фото: Мария Толстихина
Покупка билетов – дело важное. Многие предпочитают брать электронные, но тут высок риск сбоя системы. Как купить билеты по старинке в отделении почты – рассказали изданию Megatyumen.ru.
В пресс-службе УФПС по Тюменской области сообщили, что такая услуга действует и доступна в любом почтовом отделении региона.
- Кроме железнодорожных билетов можно также приобрести на почте и авиабилеты. Сотрудники Почты России помогут выбрать рейс, построить маршрут, состыковать пересадки. Обращаем внимание, что железнодорожные билеты продаются только по России (кроме Калининграда), СНГ и странам Балтии. Авиабилеты – по всему миру, - пояснили в ведомстве.