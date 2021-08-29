Известный журналист и блогер попросил Быстрыкина разобраться в делах о пропаже тюменских детей

Журналист просит Быстрыкина разобраться Фото: Архив "КП"

Основатель интернет-издания Baza Илья Могутин записал видеообращение Следственному Комитету России, в частности Председателю СКР Александру Быстрыкину. В нем журналист рассказывает о судьбах десяти тюменских детей, пропавших в городе за последние 20 лет.

- По-настоящему о том, что в Тюмени происходит что-то не то, заговорили лишь сейчас – после гибели 8-летней Насти Муравьёвой, которая также просто ушла гулять и не вернулась. Её дело следователи всё-таки раскрыли, хоть и с трудом и медлительно – после широкого общественного резонанса. Но что случилось с остальными детьми? Где они?, - задается вопросом Могутин.

И обращается к главе СКР: «Господин Бастрыкин, я обращаюсь лично к вам. Я знаю, что преступления против детей стоят лично для вас на особом счету. Я знаю, что вы умеете раскрывать преступления, когда вам это надо. Если вам, конечно, поступит приказ сверху. Узнайте, что случилось с теми детьми, найдите тех, кто виновен в их пропаже, представьте, что этот приказ уже поступил. Сверху, - закончил просьбой Никита Могутин.

Напомним, в Тюмени на протяжении 20 лет пропадают дети. О судьбах малышей ничего неизвестно, кроме одной – пропавшей девочке Насте Муравьевой, тело которой нашли в кустах, обмотанным скотчем и проводом. Позже подозреваемого в убийстве поймали. Им оказался 40-летний Виталий Бережной - уроженец города Нягани ХМАО-Югры, бывший сотрудник полиции. В последнее время он работал на мебельной фабрике.

30 июля, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Пока полтора месяца велись поиски Насти, тело крошки убийца хранил в холодильнике. Бережной работал сборщиком мебели, точнее, официально он был безработным, как выяснилось в суде. На работе он взял коробку от бытовой техники, в которую упаковал тело девочки и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом жертвы на берегу озера Оброчное, в 2 км от дома девочки, где труп задушенной малышки нашли работники местной заправки 19 августа.