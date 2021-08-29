Как подготовить ребенка к школе, рассказала тюменский педиатр

Есть четыре признака успешного ученика: физическое развитие, психологическое, эмоциональное и соматическое Фото: архив "КП"

Близится первое сентября, а это значит, что скоро наступит школьная пора. Как подготовить ребенка к школе, «Вслух.ру» рассказала врач-педиатр Ирина Сапецкая.

По словам врача, есть четыре признака успешного ученика: физическое развитие, психологическое, эмоциональное и соматическое.

– Физическое развитие очень важно. Нужно прививать ребенку любовь к спорту и физической культуре. Главную роль играют родители, которые своим опытом показывают, как нужно относиться к спорту, – пояснила она.

Врач посоветовала родителям отправить ребенка перед учебным годом на медицинское обследование – посетить педиатра, детского невропатолога, окулиста, лора, травматолога-ортопеда и других, чтобы убедиться в здоровье школьника.

Также важно готовить первоклассника к школе заранее – лучше с 6 лет, чтобы он не погрузился в новые условия слишком резко.