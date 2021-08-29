Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 августа 2021 года увеличилось на 249 человек

Прирост заболевших за последние сутки оставил 249 человек Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 августа 2021 года. Прирост заболевших за последние сутки оставил 249 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболело 54 416 человек. 148 человек выздоровели (за весь период – 48191), 36 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 70847 человек остаются под медицинским наблюдением, 160 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 561397 человек, полный курс прошли 501639.

За последние сутки в России выявлено 19 286 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 804 человека.