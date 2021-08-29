Тюменцам рассказали, зачем нужна рефлексия

– Рефлексия – это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». Фото: Архив "КП"

Смысл рефлексии объяснили тюменцам в рамках открытого мастер-класса психолога и гештальт-терапевта Константина Рахманова. Выступающий постарался не только объяснить основы рефлексии, но и рассказал о способах ее применения в педагогической деятельности. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

– Рефлексия – это самоанализ, самооценка, «взгляд внутрь себя». Применительно к урокам, рефлексия – это этап урока, в ходе которого учащиеся самостоятельно оценивают свое состояние, свои эмоции, результаты своей деятельности, – рассказал спикер.

Он разделил рефлексию на несколько видов. По содержанию: на символическую (когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов – карточек, жетонов), устную (предполагает умение ребенка связно высказывать свои мысли и описывать эмоции), письменную (уместна на завершающем этапе изучения целого раздела учебного материала или большой темы).

В ходе выступления Константин Рахманов также рассказал об игровых формах рефлексии.

– У нашего отдела продаж были такие примеры групповой рефлексии, когда коуч проводил встречу на тему пиратов. Тогда каждый сам себе придумали пиратское имя. Я был Йо-Ха-Ха, кто-то назвался Кровавой Мэри, один человек, который занимался счетами, выбрал себе имя Джек-счетозаполнитель, – рассказал спикер. – В моей практике был формат рефлексии, когда участникам нужно было описать прошедшую неделю как сюжет фильма, включая выбор жанра, завязки и развязки. Потом каждый выступал со своим рассказом по очереди. Бывали также рефлексии в формате театра, музыки и другие.