«Интеграционный консультант» придет на помощь маломобильным тюменцам

Технология касается детей-инвалидов, впервые получивших статус «ребенок-инвалид» и граждан, впервые признанных инвалидами 1, 2 группы Фото: Мария Толстихина

Человек, впервые получивший инвалидность, растерян и порой не знает, куда можно обратиться за консультацией и помощью. В таких случаях и поможет интеграционный консультант, который составит индивидуальный план действий. С сентября 2021 года Тюменский областной центр реабилитации инвалидов приступает к реализации пилотной технологии «Интеграционный консультант». Это технология социального сопровождения инвалидов, основная цель которой - переход от заявительного к выявительному принципу при оказании реабилитационных услуг.

Технология касается детей-инвалидов, впервые получивших статус «ребенок-инвалид» и граждан, впервые признанных инвалидами 1, 2 группы, имеющих ограничение способности к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению II, III степени.

В план будут включены организации из различных ведомств, участвующие в реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации данного конкретного человека. Туда будут включены адреса этих организаций, с учетом места жительства инвалида, данные о графиках и режиме работы, контактные данные сотрудников и т.д.

До конца 2021 года технология будет апробироваться на жителях города Тюмени. В случае успешной реализации, она будет внедрена на территории всего региона. Также, основной задачей интеграционных консультантов станет выявление граждан, нуждающихся в комплексном сопровождении и оказании помощи для преодоления трудной жизненной ситуации.