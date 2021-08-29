В Голышмановском округе лечат растения после засухи

Тюменская засуха всерьёз ослабила растения Фото: Мария Толстихина

В селе Ражево встретились руководители сельхозпредприятий и агрономы Армизонского, Ишимского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов. Темой встречи стала – использование средств для развития культур и защиты их от вредителей и болезней.

Тюменская засуха всерьёз ослабила растения и они стали более подвержены болезням. Грамотно спланированные мероприятия по защите растений помогают избежать аграриям потерь в валовом сборе зерна и его качестве.

- Мы всегда считаем затраты, а не возможный доход от применения новых препаратов. Приведу пример, одно из крестьянских хозяйств, возделывая земли в Усть-Ламенском сельском поселении, выращивало хлеба на старой технике без использования гербицидов, средств защиты растений и собирало по 10-12 центнеров с гектара. Сейчас на этих землях работает крупный холдинг с применением всех возможных современных технологий в производстве зерновых и кормовых культур — их результат на этих же землях по ячменю — 50-55 центнеров с гектара, - заключил первый заместитель главы Голышмановского городского округа Владимир Попов.